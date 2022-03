Pochettino nu poate trece peste eliminarea lui PSG: "A fost fault la Donnarumma! Nu mă simt bine, mi-e greu să dorm noaptea"

Mauricio Pochettino, care ar urma să fie schimbat la finalul sezonului, a avut o reacție vehementă după meci, criticând o decizie a arbitrului Danny Makkelie, care nu a acordat fault în atac la intervenția lui Vinicius asupra lui Donnarumma, din care a rezultat primul gol marcat de Karim Benzema.

Mauricio Pochettino: "Ne-am descurcat bine acasă și 60 de minute în deplasare"

Antrenorul lui PSG a părut foarte afectat și la trei zile după meci, astăzi, când a criticat din nou decizia arbitrului și a vorbit despre responsabilitatea pe care echipa sa o are în Ligue 1.

"Toți suntem dezamăgiți, e o mare dezamăgire. Am încasat o lovitură zdravănă, iar ultimele zile au fost foarte dificile. Acum avem responsabilitatea de a termina bine campionatul. Trebuie să găsim motivația de a câștiga campionatul.

Cum mă simt? Nu mă simt bine. Am analizat meciurile. Ne-am descurcat bine acasă și 60 de minute în deplasare. Nu mă simt bine, sunt furios, mi-e greu să dorm noaptea, dar acum avem această responsabilitate în campionat. Dacă analizăm meciul până în minutul 60, am fost superiori. Am revăzut partida de câteva ori. Nu înțeleg de ce nu s-a dat fault la intervenția asupra lui Donnarumma.

Nu s-a rupt nimic. Navas și Donnarumma sunt doi portari grozavi, care au o relație bună. Navas și-a manifestat susținerea pentru Donnarumma, alături de întreaga echipă. A fost o alegere pe care a trebuit să o fac, nu a fost vorba de încredere. În fotbal trebuie să iei decizii bazate pe anumite criterii", a spus Pochettino, citat de RMC Sport.

Paris Saint-Germain a deschis scorul pe Santiago Bernabeu prin starul său Kylian Mbappe (39), însă Real Madrid a întors rezultatul după pauză, prin Karim Benzema, care a restabilit egalitatea în minutul 61, iar apoi a mai înscris de două ori, în minutele 76 şi 78, calificându-şi echipa în sferturile de finală ale cele mai importante competiţii continentale intercluburi.

În meciul tur, de la Paris, PSG s-a impus cu 1-0, graţie reuşitei lui Mbappe

Ce spunea Mauricio Pochettino chiar după meci

Antrenorul lui Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, a evocat "marea dezamăgire" generată de eliminarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor în faţa formaţiei Real Madrid, la capătul unul duel dominat "trei sferturi" din timp de elevii săi.

Tehnicianul argentinian a acuzat, totodată, un fault comis de francezul Karim Benzema asupra portarului italian Gianluigi Donnarumma la golul egalizator al madrilenilor.

"Este o mare nedreptate la golul egalizator. A fost un fault clar al lui Benzema asupra lui Donnarumma", a spus Pochettino în conferinţa de presă pe care a susţinut-o la finalul partidei de pe stadionul Santiago Bernabeu.

"Începând din acel moment, totul s-a schimbat. Din punct de vedere emoţional, noi nu am gestionat bine situaţia, după ce am fost mai buni timp de trei sferturi din această confruntare. Am văzut un fault şi spun asta după ce am revăzut imaginile de 30 sau 40 de ori, din diferite unghiuri. Nu folosesc asta ca o scuză, dar este un fapt. Acţiunea este decisivă, schimbă restul meciului, starea de spirit a jucătorilor, dar şi a stadionului", a adăugat antrenorul lui PSG.