Petrescu, SCOS din sarite dupa ce a vazut gazonul din Malta: "Nu inteleg! Nu pot sa inteleg! Au teren de iarba alaturi!" Ce le-a spus maltezilor

Petrescu debuteaza maine in noua editie din Champions League! CFR da peste campioana Maltei, Florianna, in primul tur preliminar.

Super Dan e nemultumit de toate! Lotul nu-i place, gazonul nici atat! Petrescu spune ca sansele de calificare sunt egale intre echipa malteza si campioana Romaniei.

"Avem un meci foarte dificil. Nu ne gandim la Dinamo Zagreb. Intalnim o echipa campioana, pe un teren sintetic. Nu inteleg de ce jucam pe sintetic. Au iarba langa terenul sintetic, de ce jucam pe sintetic? Sansele sunt egale, 50%-50%! Florianna are multi straini foarte buni. Stiu echipa, am vazut multe meciuri. Noi avem accidentati, dar cativa dintre ei se vor recupera si vor fi alaturi de noi la urmatoarele meciuri. Campionatul a fost foarte greu, nu am avut timp sa ne pregatim de meciul cu Florianna. Ei nu au absente, noi avem probleme destul de multe. Conditia terenului nu ne va ajuta deloc, am vazut cum arata. Oricine poate sa castige", a spus Petrescu.

Ciprian Deac a fost convins de discursul antrenorului sau: "Va fi un meci dificil, jucam pe un teren sintetic, e alta suprafata, alt fotbal. Intalnim o echipa pe care nu o cunoastem foarte bine. Trebuie sa fim pregatiti si sa tratam foarte serios meciul de maine. A fost o bucurie imensa ca am luat titlul, a fost un campionat muncit. Am facut istorie, dar e trecut si trebuie sa trecem la etapa urmatoare."