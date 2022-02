Nu doar Messi îl încântă pe Guardiola! Jucătorul lui City care l-a fascinat pe antrenor: „Mereu îi spun: 'Ești jucătorul perfect!'”

„Cetățenii” nu le-au dat nicio șansă celor de la Sporting, înscriind de nu mai puțin de cinci ori în poarta portughezilor. Mahrez a deschis scorul, în minutul 7, iar 10 minute mai târziu Bernardo Silva a dublat avantajul oaspeților, cu o execuție de generic, după un semi-voleu trimis perfect.

Foden a marcat în minutul 32, iar același Bernardo Silva a marcat din nou, din pasa lui Sterling, care a închis tabela de marcaj în minutul 58, după ce Silva i-a returnat assist-ul. Portughezul reușise să mai înscrie o dată, în minutul 50, însă reușita i-a fost anulată cu VAR, pe motiv de ofsaid.

Bernardo Silva se află la cel mai bun sezon al carierei, fiind unul dintre cei mai buni jucători ai liderului din Anglia. Fotbalistul l-a impresionat chiar și pe Pep Guardiola, care a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui la conferința de presă.

Antrenorul a folosit cuvinte măgulitoare la adresa portughezului, cuvinte cu care obișnuia să îl caracterizeze și pe Leo Messi, fotbalistul său preferat. Guardiola demonstrează astfel aprecierea pe care o are pentru Bernardo Silva, pe care îl consideră a fi 'perfect'.

„Îi spun întotdeauna: 'Bernardo, tu ești jucătorul perfect'. Însă, îi spun: 'trebuie să înscrii pentru a câștiga meciuri, trebuie să o faci'. Astăzi a înscris unul dintre cele mai tari goluri pe care le-am văzut, pentru tehnica avută, pentru tot.

Să sperăm că va câștiga încredere. Pentru el este special, vorbesc des cu el despre ce înseamna Lisabona pentru el. Lisabona este orașul său natal. Este fostul jucător al Benficăi și suporter. Adoră Benfica și să învingă o rivală astfel e special pentru el.

Este unic. Multe lucruri îl fac unic, în principal, ca persoană. Părinții lui trebuie să fie mândri, este o persoană adorabilă, atât de generos. Când joacă nu se plânge, poate juca lejer pe șase posturi. Nu doar că joacă fotbal, ci și înțelege jocul. Sunt jucători care joacă bine cu mingea, însă el înțelege fiecare acțiune și sunt puțini în lume care fac asta”, a spus Guardiola la conferința de presă.

