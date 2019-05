Mutare nebuna chiar inainte de finala UEFA Champions League dintre Tottenham si Liverpool! Cea mai mare OFERTA din istoria clubului a fost facuta in aceasta seara

Tottenham este gata sa faca cel mai mare transfer din istoria clubului! Dupa ce n-a transferat niciun jucator din ianuarie 2018 de la Lucas Moura, Spurs mai vrea un fost fotbalist de la Paris Saint-Germain si ofera 60 de milioane de euro!

Giovani Lo Celso, jucatorul celor de la Betis Sevilla, este dorit de Pochettino pentru sezonul viitor, insa clubul spaniol nu este gata sa renunte cu usurinta la mijlocasul de 23 de ani! Acesta are o clauza de reziliere de 95 de milioane de euro iar Betis doreste o suma mai apropiata de aceasta pentru a-i da drumul.

Lo Celso a marcat 16 goluri in toate competiile in acest sezon, desi joaca mijlocas central.



Are Spurs going to make their first signing since January 2018?

They've made a big bid for Real Betis midfielder Giovani Lo Celso.

