Motivul surprinzător pentru care Mihai Stoica l-a lăudat pe Gigi Becali imediat după Maccabi Tel Aviv - FCSB: ”Îți spun sincer!”

Golul calificării a fost marcat în minutul 90 de William Baeten, dar la reușita roș-albaștrilor a contribuit decisiv și Luis Phelipe și Daniel Popa, și el ajuns în această vară la echipa patronată de Gigi Becali.

Mihai Stoica: ”Dacă Gigi nu avea inspiraţia cu Popa şi cu Baeten, nu cred că se întâmpla!”

La finalul meciului, Mihai Stoica a avut o intervenție telefonică la Prima Sport și a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Gigi Becali.

Chiar dacă în urmă cu doar câteva săptămâni, managerul general de la FCSB spunea că nu are încredere și că nu a fost de acord cu transferul lui Daniel Popa, Mihai Stoica a declarat acum că finanțatorul de la FCSB a fost foarte inspirat cu transferurile, iar Daniel Popa și William Baeten au fost cei care i-au adus calificarea lui FCSB.

”Îţi spun foarte sincer, mă gândeam că ori ne dau gol din nimic, ori le dăm un gol să nu mai aibă timp şi a fost varianta bună.

Calificarea asta se datorează numai efortului extraordinar al tuturor celor care au intrat pe teren şi din inspiraţia din perioada de transferuri. Dacă Gigi nu avea inspiraţia cu Popa şi cu Baeten, nu cred că se întâmpla”, a spus Mihai Stoica, potrivit Prima Sport.

Ce a spus Gigi Becali despre William Baeten după Maccabi Tel Aviv - FCSB

”Cel mai mult mă bucur de Baeten, pentru care am insistat mult împotriva tuturor. Îți dai seama ce face acum Mititelu? Am insistat pentru el, mai trebuie să se pregătească, dar mă bucur. Jocul nostru în atac a fost periculos, dar de când a plecat Coman nu am mai fost periculoși în atac. E clar că mai trebuie să luăm ceva în atac”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.