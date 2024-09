Catalanii au început cum nu se poate mai rău meciul de pe Stade Louis II. Eric Garcia a fost eliminat în minutul 11, după ce comis un fault în urma unei erori a lui Ter Stegen.

Cinci minute mai târziu, Akliouche a deschis scorul pentru gazde, învingându-l pe portarul neamț cu un șut perfect plasat.

În minutul 28, Lamine Yamal a restabilit egalitatea, în urma unui gol marcat din acțiune proprie. În minutul 71, AS Monaco a dat lovitura după reușita lui George Ilenikhena.

Marc-Andre ter Stegen a vorbit despre eroare din debutul meciului

Eric Garcia a fost eliminat în minutul 11, în urma unei erori comise de portarul german. Ter Stegen a făcut o degajare greșită, care l-a pus în dificultate pe coechipierul său, aflat în duel cu Takumi Minamino, fiind nevoit să comită un fault în postura de ultim apărător.

"Nu ne-am înțeles la acea fază. Îmi pare rău pentru Eric. Am jucat 80 de minute în inferioritate. Ceea ce mi s-a întâmplat nu mai trebuie repetat.

Înfrângerea este tristă, pentru că în zece oameni am dat tot ce am putut. Am încercat să obținem măcar un punct. După pauză nu știu ce s-a întâmplat. Lucrurile au funcționat bine până la un moment dat", a spus portarul.