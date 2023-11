Erling Haaland a marcat un gol spectaculos, de la distanță, pentru campionii europeni, în minutul 51 al meciului cu Young Boys, stabilind scorul final: 3-0.

În urma acestei reușite de top, City și-a imprimat numele în istoria Ligii Campionilor, potrivit onefootball.com.

Echipa din Premier League a devenit a 12-a care a marcat 250 de goluri în UCL, atingând această bornă impresionantă în mai puține meciuri decât oricare altă echipă - 119 partide.

Cu un trofeu UEFA Champions League câștigat deja, multe voci din fotbal se așteaptă ca „mașina de fotbal” a lui Pep Guardiola să domine pentru multă vreme fotbalul european.

