Luis Enrique, antrenorul echipei naționale a Spaniei, a făcut câteva declarații emoționante în legătură cu întoarcerea sa la Barcelona în calitate tehnician al francezilor, pentru meciul dintre PSG și Barça din sferturile UEFA Champions League.

"Mă întorc acasă, așa cum se întâmplă de Crăciun", a spus Enrique, exprimându-și bucuria de a reveni la Barcelona, un loc foarte special pentru el.

"Revenim la Barcelona, care este, fără îndoială, un loc foarte special pentru mine", a adăugat el, subliniind legătura sentimentală cu orașul și clubul catalan:

"PSG și Barça sunt echipe care au împărtășit deja multe împreună. Este o confruntare frumoasă, plină de intrigă, și sunt foarte fericit pentru această ocazie".

După tragerea la sorți, Barcelona a făcut o ironie subtilă, postând o imagine pe contul lor de social media cu Messi și Neymar, celebrând victoria din 2017 împotriva lui PSG într-un meci memorabil din Liga Campionilor.

