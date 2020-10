Lucescu, show la Budapesta! Le-a facut jucatorilor turul orasului, apoi i-a bagat in sedinta! Imagini exclusive www.sport.ro

Lucescu e lider cu Dinamo Kiev in Ucraina si spera sa prinda si primavara in Europa!

In Champions League are sanse mici intr-o grupa din care mai fac parte Juventus si Barcelona. Lucescu spera s-o invinga pe campioana Ungariei, Ferencvaros, in cursa pentru locul 3, care trimite in saisprezecimile Europa League.

Miercuri, Ferencvaros si Dinamo Kiev dau prima lupta directa. Lucescu a fost all-in astazi. Le-a fost ghid de oras jucatorilor sai, apoi i-a bagat in sedinta tactica, inaintea antrenamentului oficial de pe stadionul lui Ferencvaros. Luce a avut parte de o surpriza la hotel. Cativa colectionari l-au asteptat pentru autografe. A semnat inclusiv pe poze care-l infatisau in urma cu 50 de ani, la Mondialul din Mexic!

www.sport.ro a obtinut imagini in exclusivitate din anturajul lui Lucescu, cu 24 de ore inaintea celui de-al doilea sau meci in actuala editie a grupelor Champions League. In prima partida din acest sezon de Liga, Dinamo a pierdut cu 2-0 acasa in fata lui Juve.

