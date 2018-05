Si-a ASCUNS FATA ca sa nu-l vada nimeni! Karius, DISTRUS dupa gafele uriase din finala Champions League! Ce a facut la intoarcerea in Anglia

Jucatorii lui Liverpool au revenit azi acasa dupa finala Champions League.



Karius a aparut cel mai afectat de infrangerea in fata Realului. German a gresit la doua dintre cele 3 goluri inscrise de Real. Karius pare sa sufere si astazi profund dupa socul suferit in urma cu 12 ore. Portarul si-a acoperit fata cu mana la coborarea din avionul care a adus-o pe Liverpool acasa de la Kiev. N-a vrut sa fie vazut de nimeni. A fost liniste totala in randul tuturor jucatorilor.



Loris Karius shields face as dejected Liverpool players arrive back in England https://t.co/nDAcqPqeOh pic.twitter.com/tdsOzHw2WL — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 27, 2018