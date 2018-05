Karius, ABANDONAT de colegi dupa finala! "You'll never walk alone... unless you are Karius!" Astea sunt imaginile DRAMEI pe care o traieste portarul

Loris Karius a gresit grav la doua dintre golurile lui Real. Colegii nu s-au grabit sa-l incurajeze.

Karius si-a cerut scuze in fata suporterilor, a coechipierilor si a staff-ului tehnic. Adversarii au parut mai preocupati sa-l consoleze. Dupa finala, jucatorii lui Liverpool nu s-au dus la el pentru a incerca sa-i ridice moralul. Karius a fost surprins in mai multe imagini complet singur, devastat, in paropierea propriei porti. Sute de comentarii aparute pe net dupa finala critica gestul jucatorilor lui Liverpool de a-l lasa complet singur pe Karius la sfarsitul meciului.



“I feel sorry for Loris Karius, because he will be absolutely heartbroken - but I don’t see any way back for him at #LFC now."https://t.co/t0SD6aMIQi pic.twitter.com/DZ1I7cxbFX — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) May 27, 2018





"My mistakes have lost the team the final. "I'm sorry - sorry to everyone." Karius has spoken....https://t.co/JMTjlOUIUG pic.twitter.com/4Z06xdM7Wo — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) May 26, 2018

Bale comforts Karius after the full-time whistle ???? pic.twitter.com/HuNQnpmeh6 — FourFourTwo ⚽️ (@FourFourTwo) May 26, 2018