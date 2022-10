Juventus, OUT din Champions League! Echipele calificate deja în optimile de finală

Una dintre surprizele competiției este eliminarea prematură a lui Juventus, după ce a pierdut și partida cu Benfica din Portugalia, scor 3-4. Cu o rundă înainte de final, "Bătrâna Doamnă" ocupă locul 3 în grupa H, cu 3 puncte, la egalitate cu ultima clasată Maccabi Haifa. PSG și Benfica sunt deja calificate, la egalitate de puncte, 11.

Mai mult, Juventus poate să rateze și Europa League. În ultima rundă, echipa lui Massimiliano Allegri va înfrunta PSG, pe teren propriu, în timp ce Maccabi Haifa va primi vizita celor de la Benfica.

Până acum, în optimile de finală ale Champions League au deja asigurată calificare matematică următoarele echipe: Napoli (grupa A), Club Brugge (grupa B), Bayern (grupa C), Chelsea (grupa E), Real Madrid (grupa F), Manchester City, Borussia Dortmund (grupa G), PSG, Benfica (grupa H).

Miercuri, o altă echipă importantă poate fi eliminată din Champions League. Este vorba despre Barcelona, care are nevoie ca Inter să nu câștige meciul contra cehilor de la Viktoria Plzen.

Tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor din optimile de finală este programată după ultima rundă din grupă, pe 7 noiembrie.

Partidele din această fază a UEFA Champions League se vor disuta pe 14/15, 21/22 februarie (turul) și 7/8, 14/15 martie 2023 (returul).

???? What a night in the Champions League!

???? Chelsea, Dortmund, Paris, and Benfica all qualify for the round of 16... #UCL