Istvan Kovacs, avertizat de francezi înainte de Barcelona – PSG: ”Ai grijă!”

În tur, catalanii s-au impus cu scorul de 3-2, astfel că parizienii nu își mai permit niciun pas greșit în cea mai importantă competiție europeană.

Francezii nu îi mai trec cu vederea nicio eroare de arbitraj lui Istvan Kovacs

Francezii nu văd cu ochi buni delegarea lui Istvan Kovacs, mai ales după evenimentele petrecute în eșecul suferit de PSG în fața celor de la Newcastle în faza grupelor, scor 1-4. Atunci, Bruno Guimarares l-a lovit cu pumnul pe Manuel Ugarte pe finalul primei reprize, însă Kovacs i-a arătat doar cartonașul galben jucătorului de la Newcastle.

Jurnaliștii francezi l-au avertizat pe arbitrul român că nu vor mai permite nicio greșeală la meciul decisiv pentru calificarea în semifinalele Champions League.

”Arbitrul meciului FC Barcelona – PSG va fi Istvan Kovacs, cel care a considerat că Guimaraes nu trebuie să primească un cartonaș roșu după ce l-a lovit cu pumnul pe Ugarte.

Vrem un meci corect, ai grijă pentru că nu vom permite nicio greșeală”, au scris cei de la La Source Parisienne.

L’arbitre de FC Barcelone VS PSG ce sera lui Istvan Kovacs, celui qui a jugé que Guimaraes n’avait pas à prendre rouge sur cette patate infligé à Ugarte.

On veut un match juste, attention on ne laissera passer aucune erreur AUCUNE !

pic.twitter.com/dIGM4mpzhR

— La Source Parisienne (@lasource75006) April 14, 2024

La returul dintre Barcelona și PSG, Istvan Kovacs va fi asistat de la margine de Vasile Marinescu și Ovidiu Artene, iar arbitrul de rezervă este Horațiu Feșnic. În camera VAR se vor afla nemții Marco Fritz și Bastian Dankert.