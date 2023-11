Înaintea confruntării de pe San Siro, pe străzile din Milano au avut loc confruntări între fanii celor două echipe, în urma acestor incidente fiind răniți mai mulți suporteri.

În presa internațională au apărut mai multe imagini în care apar fani accidentați, unul dintre aceștia fiind lăsat într-o baltă de sânge.

În urma acestor evenimente, oficialii formației AC Milan au emis un comunicat prin care condamnă violențele: "Fotbalul reprezintă pentru noi pasiune, nu ură. Sportul unește, nu dezbină".

Curva Sud Milano???????? attacked PSG???????? in Milan last night. A PSG fan was stabbed twice in the legs and was transported to a hospital with a ‘red code,’ indicating a very serious condition. pic.twitter.com/tGivAUBLwI