Condusă după golul lui Giovanni Simeone din minutul 9, Real Madrid a trecut în avantaj până la pauză, în urma reușitelor lui Rodrygo și Jude Bellingham. Napoli a restabilit egalitatea imediat după pauză prin Frank Anguissa, însă finalul de meci i-a aparținut lui Real, care a câștigat cu 4-2 după golurile înscrise de tânărul Nico Paz (84') și Joselu (90+4').

Imediat după golul de 4-2, Joselu a fost protagonistul unor imagini inedite. Atacantul spaniol nu a părut să se bucure, ci mai degrabă era preocupat să le prezinte scuze fanilor lui Real Madrid.

Mundo Deportivo susține că gesturile lui Joselu, intrat pe teren în minutul 57, au legătură cu ocaziile ratate de atacant pe parcursul meciului, când scorul era egal. Spaniolul a fost ulterior îmbrățișat și încurajat de coechipierii săi să se bucure alături de suporteri.

Adus ca înlocuitor al lui Karim Benzema, Joselu este împrumutat la Real Madrid de la Espanyol până la finalul stagiunii. Atacantul în vârstă de 33 de ani a marcat șase goluri și a oferit două pase decisive în primele 18 meciuri la formația de pe Santiago Bernabeu.

That moment when Joselu was apologizing to the Bernabue ????❤️ pic.twitter.com/cSZKZi0gBv