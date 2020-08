Germania sau Franta?! Cum arata cotele pentru castigarea Champions League si cine e principala favorita 

Semifinalele Champions League de anul acesta se disputa exclusiv intre doua echipe din Franta si doua din Germania.

Bayern Munchen s-a calificat in semifinale dupa ce a zdrobit-o pe Barcelona, 8-2, si va da de 'surpriza' Lyon, care a eliminat-o pe Juventus in optimi, iar acum pe Manchester City.

De cealalta parte, Paris Saint-Germain a trecut de Atalanta in sferturi, in timp ce Leipzig a reusit o alta surpriza, eliminand-o pe Atletico Madrid.

Conform unei case de pariuri din Franta, principala favorita la castigarea Champions League este Bayern Munchen, cu o cota de 1.55, in timp ce Lyon are cele mai putine sanse, cu o cota de 16. Pe locul doi se afla PSG, cu 3.5 cota, iar Leipzig are cota 9.5 pentru victoria din finala.

Semifinalele Champions League se joaca marti, 18 august, respectiv miercuri, 19 august, iar marea finala are loc duminica, 23 august.

