Lopetegui rupe tacerea dupa plecarea de la Real Madrid! Ce spune despre Solari si unde vrea sa antreneze

Lopetegui rupe tacerea dupa ce a fost dat afara de la Real Madrid dupa 139 de zile!

Julen Lopetegui a vorbit in primul interviu dupa plecarea de la Real Madrid despre modul in care a ajuns la echipa lui Florentino Perez, despre plecarea de la nationala Spaniei dar si despre perioada petrecuta la Real.

"Nu a fost deloc usor pentru mine, am muncit din greu timp de 2 ani, simteam ca suntem pregatiti pentru un Campionat Mondial fantastic. Cu doua luni inainte, am semnat noul contract cu Spania, cu clauza. A fost ideea lui Luis Rubiales, am fost de acord fara probleme. Apoi a venit oferta Realului.



Momentul nu a fost ales de mine sau Real Madrid, am spus <<da>>, dar stiam ca responsabilitatea mea este Campionatul Mondial. Sa tii asta secret timp de o luna era imposibil, am considerat ca e mai bine sa tinem conferinta de presa si sa inchidem subiectul si dupa aceea sa ma concentrez pe Mondial.



Jucatorii au fost fantastici dupa ce le-am spus, am avut cel mai bun antrenament din cele 3 saptamani de pregatiri, eram fericiti. Insa presedintele (Federatiei) a luat decizia, a fost un moment dificil si nu voi uita ce s-a intamplat, a fost o surpriza, a fost nedrept" a spus Lopetegui despre situatia de dinainte de a ajunge la Real.

Despre plecarea de la Real

Doar 139 de zile a rezitat Lopetegui ca antrenor al Realului. Acum, la 109 zile distanta de la demitere, Lopetegui vorbeste despre situatie: "Mereu sper sa ai timp sa gasesti solutia pentru ca astfel de situatii trebuie sa fie echilibrate. Stiam ca o astfel de situatie (rezultate slabe) se poate intampla. Nu am avut timp, asta e cel mai bun mod de a explica (ce s-a intamplat).



Am mult respect pentru noul antrenor si staff-ul lui. Pe jucatori ii iubesc, au avut o atitudine fantastica. Nu voi spune niciodata vreun cuvant rau de Real Madrid. Sa antrenezi la acest club e o experienta fantastica pentru orice antrenor. Speram sa am mai mult timp dar trebuie sa ma gandesc la viitor.



Un antrenor trebuie sa fie deschis la oportunitati, daca ar fi sa aleg, as vrea in cea mai buna liga. Anglia are un campionat fantastic. Cand privesti un meci din Anglia, poti simti atmosfera, exista respect pentru antrenori si jucatori si asta e foarte important. Vreau sa simt asta, desigur. Spania are si ea o liga fantastica, cu jucatori si antrenori fantastici, dar vom vedea" a mai spus Lopetegui.