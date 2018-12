FINALA din sezonul trecut se poate juca in optimi! Toate echipele calificate in UEFA Champions League! Ce dueluri SOC pot avea loc

Se stiu toate cele 16 echipe ramase in faza eliminatorie din UEFA Champions League.

Anglia are cele mai multe echipe prezente in optimile UEFA Champions League dupa ce Liverpool si Tottenham au reusit in extremis sa se califice in dauna italienilor de la Napoli, respectiv Inter. Spania are si ea 3 reprezentante, la fel ca Germania.

In Europa League vor merge Club Brugge, Inter, Napoli, Galatasaray, Benfica, Sahtior, Viktoria Plzen si Valencia.

Luni va avea loc tragerea la sorti pentru optimile UEFA Champions League. In aceasta faza a competitiei nu se pot intalni echipe din aceeasi tara si nici echipe care au evoluat in aceeasi grupa.

Urna 1:

Borussia Dortmund

Barcelona

PSG

FC Porto

Bayern Munchen

Manchester City

Real Madrid

Juventus



Urna 2:

Atletico Madrid

Tottenham

Liverpool

Schalke

Lyon

Ajax

AS Roma

Manchester United