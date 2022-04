După 3-1 în turul de la Londra, pentru Real părea o misiune destul de simplă manșă secundă de pe Santiago Bernabeu, însă Chelsea avea deja 3-0 după 75 de minute, în urma golurilor marcate de Mount, Rudiger și Werner.

Euforie la Real Madrid după eliminarea lui Chelsea

În minutul 80, Rodrygo a reușit să împingă meciul în prelungiri după un assist senzațional al lui Luka Modric, iar Karim Benzema a marcat golul calificării în prelungiri, în minutul 96, ajungând astfel la 11 reușite în actualul sezon din Champions League.

După meci, jucătorii lui Real Madrid au vorbit despre ADN-ul clubului și convingerea că toate meciurile trebuie jucate până la ultimul fluier, în timp ce Carlo Ancelotti a explicat cum a reușit Chelsea să conducă cu 3-0 pe Santiago Bernabeu.

Carlo Ancelotti: "Am suferit mult. Nu am căutat neapărat golul pentru că nu aveam nevoie, dar acel 0-3 ne-a eliberat și ne-a făcut să dăm totul"

Nacho: "Încă o noapte incredibilă. Dubla asta a fost foarte complicată pentru noi, reacția a fost spectaculoasă. Asemănător cu ce s-a întâmplat contra lui PSG, ți se face pielea de găină când experimentezi astfel de momente. Ăsta e Real Madrid. Suntem învățați de mici să nu renunțăm niciodată. Este în ADN-ul acestui club să lupte până la final"

Luka Modric: "O noapte senzațională, din nou. O înfrângere foarte dulce. Nu am cedat și am luptat până la final. Deși am fost conduși cu 3-0, nu cred că am făcut un meci rău. O nouă seară de suferință, dar cel mai important este că ne-am calificat. O voi lua an cu an, să văd cât de bine mă voi mai simți"

Real Madrid s-a calificat astfel în semifinalele Ligii Campionilor, unde va întâlni câștigătoarea din duelul Manchester City - Atletico Madrid. În tur, formația lui Pep Guardiola s-a impus cu 1-0.