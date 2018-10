El este "Gigi Becali" din UEFA Champions League! Ce i-a facut antrenorului legendar inainte de ultimul meci: "I-am spus politicos!"

Cunoscut pentru faptul ca se implica la echipa, Gigi Becali are o "copie" la o echipa de top a Europei.

Cunoscut ca un patron coleric, Aurelio De Laurentiis a dat o noua declaratie controversata. El l-a criticat dur pe fostul antrenor al echipei, Maurizzio Sarri, pe care l-a acuzat ca este interesat doar de bani: "Am crezut ca am intalnit un antrenor pentru multi ani la Napoli. La un moment dat insa totul a devenit legat de bani.



De abia ii marisem contractul si a aparut prin presa ca trebuie ajustat salariul lui. L-am si auzit spunand ca urmatorul lui contract il va imbogati. Declaratia lui Sarri de dragoste pentru oras? L-am crezut dar apoi am inceput sa ma intreb: <<Daca ma folosesc ca pe o banca?>>" spune Aurelio De Laurentiis.

Patronul lui Napoli a vorbit si despre succesorul lui Sarri si a dezvaluit ca a apelat la tactica lui Gigi Becali inainte de meciul din UEFA Champions League cu Liverpool. "Cu Ancelotti a fost scris in stele. Ne-a luat 5 minute sa ne intelegem. Cele mai rapide negocieri in cariera mea de 15 ani. Cu el am o relatie umana. Discutam in interesul propriu. Daca vorbesc despre fotbal, nu este ofensat.



Inainte de meciul cu Liverpool l-am sunat dimineata. Mi-am exprimat cateva opinii, politicos, dar cu autoritate. Mi-a spus: <<Nu-ti face griji, presedinte, vom castiga>>. L-am ascultat si apoi s-a intamplat. Insigne nu ma surprinde. Este crescut in Napoli, un oras complicat. A demonstrat ca e barbat adevarat" a mai spus De Laurentiis.