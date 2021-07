"E bine ca nu vorbim despre o rusine!" Ardelenii rasufla usurati dupa ce au fost la un pas de umilinta sezonului in Champions League

CFR Cluj a pierdut returul cu Borac, 1-2, dar s-a calificat in turul doi preliminar al Champions League gratie golaverajului, dupa ce in tur s-a impus cu 3-1.

Ionut Rada, fost fundas central la CFR Cluj, a incercat la finalul meciului sa explice evolutia mai putin reusita a campioanei Romaniei in meciul cu Borac.

"E bine ca nu vorbim despre o rusine. Odata cu venirea lui Sumudica ambitiile clubului au crescut si obiectivul este acela de a duce clubul in Europa League cel putin.

Nu e atat de usor cand axul central se schimba. Nu au meciuri multe impreuna. Vin dupa pierderea unui trofeu (Supercupa Romaniei) si presiunea a crescut.

Am vazut un CFR care a incercat sa construiasca cu o echipa intinsa. In momentul in care jucatorii voiau sa construiasca, automat erau intinsi in benzi. Si cand pierzi balonul ai nevoiei de o echipa care sa recupereze foarte repede.

Asta a nascut acele ocazii si acele schimburi de parti care au dus la marcarea celor doua goluri.

Sumudica incearca sa le dea unor jucator ca Deac, Paun spatii de patrundere, insa in aceslasi timp se vede ca e si periculos. Supui echipa la un efort in plus in momentul in care se pierde mingea, iar jucatorii inca nu sunt la capacitate maxima. Inca sunt in perioada de acumulare", a spus Ionut Rada la finalul meciului, la Digi Sport.