Unai Lopez a deschis scorul pentru gazde în minutul 39, iar Barcelona a reușit să egaleze pe finalul partidei prin autogolul lui Florian Lejeune. Catalanii puteau pleca, însă, cu toate cele trei puncte de pe terenul echipei lui Andrei Rațiu.

Când acțiune se desfășura departe de poarta gazdelor, fundașul Florian Lejeune (32 de ani) de la Rayo Vallecano l-a trântit la pământ pe Robert Lewandowski.

Faza i-a enervat pe fanii catalani și au acuzat faptul că VAR-ul nu a intervenit pentru a acorda o lovitură de la 11 metri în favoarea echipei lui Xavi.

Video: A Rayo defender grabs Lewandowski and pushes him to the ground. No VAR check, no penalty given. Nothing. https://t.co/QRfTXqmyl8