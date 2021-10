Dublă și v-am pupat! Antoine Griezmann, eliminat după un fault HORROR într-un duel cu Firmino

Cormoranii au început duelul în forță, având 2-0 după doar 13 minute, însă dubla lui Griezmann din minutele 20 și 34 a relansat partida. Francezul nu a reușit însă să ducă un meci perfect până la final.

În minutul 51, Griezmann îl lovește cu piciorul în față pe Firmino, după un duel direct, iar atacantul francez a văzut direct cartonașul roșu arătat de arbitrul german Siebert Daniel.

Fotbaliștii lui Atletico au protestat vehement, însă decizia centralului a rămas neschimbată, faultul fiind unul clar. Griezmann este împrumutat de Atletico de la FC Barcelona. Atletico va plăti 35 de milioane de euro dacă va dori să îl achiziționeze definitiv, la sfârșitul sezonului, după ce încasaseră 120 de milioane de euro pentru el.

Griezmann takes RED for that boot on Firmino's head.#ATMLIV #UCL pic.twitter.com/W3jQUxpc3m