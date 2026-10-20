Cristi Chivu și-a pierdut cumpătul la conferința de presă: „Sunt eu vinovatul pentru tot, e bine?”

Cristi Chivu și-a pierdut cumpătul la conferința de presă: „Sunt eu vinovatul pentru tot, e bine?” Fotbal extern
SPORT.RO
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Cristi Chivu a răbufnit în fața jurnaliștilor înaintea meciului decisiv pe care Inter Milano îl joacă miercuri seară, pe San Siro, împotriva celor de la Șahtior Donețk, în Liga Campionilor.

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Tehnicianul român s-a arătat vizibil iritat de întrebările presei, care au vizat cel mai dificil moment al echipei de când acesta a preluat banca tehnică după plecarea lui Simone Inzaghi. Antrenorul nerazzurrilor s-a arătat deranjat în momentul în care jurnaliștii italieni i-au cerut să explice problemele din defensivă și începuturile slabe de meci.

În actualul sezon, Inter s-a văzut condusă în șase partide, reușind să întoarcă rezultatul în patru dintre acestea. Jurnaliștii au insistat să afle și ce s-a întâmplat în vestiar la pauza meciului cu Bologna, când Chivu a rămas fără voce și l-a trimis pe secundul Aleksandar Kolarov la interviurile de la finalul jocului.

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Cristi Chivu a răbufnit în fața jurnaliștilor

Spre finalul întâlnirii cu presa, după aproximativ 20 de minute de discuții, antrenorul român și-a pierdut răbdarea și a oprit seria întrebărilor legate de problemele din jocul echipei.

„Cred că nu sunt arogant, dar simt nevoia să vă spun că se vorbește prea mult despre nimic. Se caută mereu și doar lucrurile care nu funcționează. Dar eu sunt și un optimist, mă uit și la partea pozitivă, mă uit la reacție, chiar și la golurile primite. Trebuie să analizez în profunzime cauzele și găsesc o mie de motive... dar nu vreau să vorbesc despre asta cu voi... sunt eu vinovatul pentru tot ceea ce nu funcționează, ok?”, a spus Cristi Chivu la conferința de presă.

Tensiunea din jurul echipei este amplificată de situația din Liga Campionilor. Inter are două înfrângeri consecutive în primele două etape, inclusiv un eșec pe teren propriu cu Club Brugge (scor 3-4). Dacă nu câștigă duelul din etapa a treia cu Șahtior Donețk, formația din Milano își compromite șansele de calificare, scenariu care ar putea afecta și parcursul din campionat.

„Nu, nu suntem perfecți și nici nu vrem să fim descriși așa. Cum nu vreau să văd că, dacă Inter pierde un meci, devine o dramă națională. Pentru că senzația este că noi avem obligația să câștigăm mereu, iar ceilalți nu. Și nu este bine”, a mai transmis antrenorul celor de la Inter.

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