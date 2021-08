Cine este Steaua Roșie, adversara CFR-ului. Cum arată 11-le tip și ce valoare de piață au sârbii

CFR Cluj a fost eliminată din Champions League, dar va continua în play-off-ul Europa League.

Steaua Roșie Belgrad este adversara surprinzătoare a echipei lui Marius Șumudică.

Campioana Serbiei a părăsit preliminariile Champions League, după ce a fost eliminată, în mod neașteptat, de Sheriff Tiraspol, echipa care domină din 2001 fotbalul din Moldova.

Steaua Roșie Belgrad, 63,5 milioane de euro valoare de piață

Steaua Roșie Belgrad are o valoare de piață, conform Transfermarkt, de 63,5 milioane de euro, dublu față de cele 30 de milioane de euro de care se bucură CFR Cluj. Steaua Roșie este unul dintre cele mai notablile cluburi din istoria fotbalului sârb.

În 1991, Steaua Roșie Belgrad reușea cea mai mare performanță din istoria sa. Miodrag Belodedici și colegii lui se impuneau în finala Cupei Campionilor Europeni în fața lui Olympique Marseille, la loviturile de departajare, cu scorul de 5-3.

Steaua Roșie Belgrad are în palmares 11 titluri de campioană a Serbiei, la care se adaugă și două titluri de campioană a Iugoslaviei. Echipa a evoluat, în sezonul trecut, în grupele Europa League, fiind eliminați de AC Milan în 16-zecimi.

Echipa se bucură de una dintre cele mai spectaculoase galerii din Europa. Suporterii aceestei echipe fac spectacol la fieacare meci, astfel că, pentru CFR, va fi foarte dificil să câștige mai ales în deplasare.

Steaua Roșie Belgrad | Cum arată 11-le tip

Anterior, ei evoluaseră în două sezoane consecutive în grupele Champions League. Așa ar putea arăta primul 11, în duelul cu CFR:

Borjan - Gajic, Dragovic, Degenek, Rodic - Sanogo, Kanga - Ivanic, Falco, Katai - Diony

Ce spune Omrani despre Steaua Roșie Belgrad

"Sunt fericit că am dat gol, dar eram mai fericit dacă înscriam şi echipa câştiga. Am jucat de patru ori cu Young Boys, de fiecare dată am condus şi am pierdut la final. A fost un meci greu azi. Young Boys este o echipă foarte bună... dar ăsta este fotbalul. Acum trebuie să ridicăm capul. Vom juca acum cu Steaua Roşie Belgrad şi ne dorim să câştigăm şi să ne calificăm în Europa League", a declarat Billel Omrani, atacantul campioanei României.

Tweet CFR Cluj Steaua Rosie Belgrad Citeste si: Ianis Hagi în Champions League! Marți, de la 10 seara, în direct la PRO X: Glasgow Rangers - Malmo! Bucurați-vă de fotbal!