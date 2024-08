Joyskim Dawa (61) a adus campioana României în avantaj, însă formaţia cehă a egalat prin Victor Olatunji (78).

În minutul 90+3, minge a fost respinsă greşit de Malcom Edjouma, iar Kairinen a trimis în poartă, însă golul a fost anulat de arbitrajul video pentru faultul lui Vitik asupra francezului.

Manşa secundă se va juca la Bucureşti, pe Stadionul Steaua, pe 13 august, de la ora 21:30, şi va fi arbitrată de danezul Morten Krogh.

În cazul în care va trece de Sparta Praga, FCSB va juca în play-off-ul din Champions League cu învingătoarea dintre Malmo FF şi PAOK Salonic (2-2 în prima manşă).

Reacția cehilor la golul anulat

Martin Vitik a explicat că duelul său cu Malcom Edjouma nu a fost atât de dur pe cât s-a decis, considerându-l un fault obișnuit de joc.

"A trebuit să mă uit din nou. Pentru mine a fost o situație normală în interiorul careului, unde m-am luptat cu trei adversari, iar pe unul l-am împins puțin mai tare și a căzut. Sunt faulturi normale, chiar dacă intensitatea a fost puțin mai mare", a explicat jucătorul Spartei, potrivit isport.cz.

"Am fost surprins de calitatea lor tehnică, foarte avansată. Am avut un început slab. Și în a doua repriză am început rău, apoi ne-am mai revenit", a adăugat fotbalistul.



REZUMAT Sparta Praga - FCSB (06.08.2024) pe www.sport.ro