După ce a câştigat pe Parc des Princes cu 3-2, FC Barcelona a plătit preţul faptului că a rămas în zece jucători după o jumătate de oră de joc.

Raphinha (12) a deschis scorul pentru catalani, dar PSG a înscris de patru ori până la final, prin Ousmane Dembele (40), Vitinha (54) şi Kylian Mbappe (61 - penalty, 89).

Meciul a fost arbitrat de românul Istvan Kovacs, care a avut parte de un meci dificil, tensionat, cu multe proteste la deciziile sale de ambele părţi.

Starul campioanei din Ligue 1 a marcat două goluri, decisive pentru calificarea în semifinale, iar la finalul partidei s-a îmbrățișat cu Luis Enrique, în timp ce echipa se bucura pe teren.

Mbappé and Luis Enrique hugging it out at full-time. ????????????????????

Look at the team too, proud of the boys tonight. ????????????????pic.twitter.com/mSmbIefzXh