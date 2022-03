Când Ronaldo nu joacă, Manchester United pierde! Cifrele dezastruoase ale portughezului în returul cu Atletico Madrid

În tur a fost egal, scor 1-1, însă pe Old Trafford "diavolii roșii" nu au reușit să obțină calificarea, pierzând cu 0-1.

Unul dintre motivele care a dus la acest rezultat nefast pentru Manchester United a fost evoluția sub așteptări a lui Cristiano Ronaldo.

După ce a devenit cel mai bun marcator din toate timpurile, starul portughez nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor în meciul cu Atletico Madrid, iar cifrele evoluției sale demonstrează acest lucru.

0 - This has been the third ???????? Cristiano Ronaldo's #UCL game without making a shot playing 90 minutes, after vs Panathinaikos for Manchester United in November 2003 & vs Barcelona for Real Madrid at Camp Nou in May 2011 (Semifinals). Stunned@atletienglish #ATM ❤???? pic.twitter.com/sn0cVBOQPC