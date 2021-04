BREAKING NEWS | Noi probleme mari pentru UEFA. Champions League se poate schimba imediat dupa revolutia cluburilor

Din articol Ce se schimba in Champions League din 2024?

The Times anunta ca UEFA are noi batai de cap, desi a reusit sa blocheze proiectul Super Ligii.

Englezii scriu ca ligile nationale din marile campionate si Asociatia Europeana a Cluburilor pun presiune pentru ca UEFA sa renunte la una dintre schimbarile anuntate noul format al Champions League. Astfel, marii stakeholderi nu sunt de acord ca doua locuri in grupe sa ajunga la echipele din valul al doilea care n-au obtinut calificarea pe teren.

UEFA anuntase ca doua pozitii in Liga revolutionara de 36 de echipe pentru 2024 vor ajunge la cluburile cu cel mai mare coeficient calculat in ultimii 5 ani, dar care n-au prins nicio cupa europeana in acel sezon.

Ce se schimba in Champions League din 2024?

In primul rand, dispare faza grupelor. Numarul de echipe creste de la 32 la 36. Toate vor fi parte a unei singure ligi. Fiecare club are garantate 10 meciuri in competitie (5 acasa si 5 in deplasare), fata de 6 - cum se intampla in prezent pentru echipele care prind grupele.

Primele 8 clasate la finalul a 10 etape merg automat in optimile de finala din Champions League. Pentru celelalte 8 pozitii e bataie totala! Cluburile clasate pe locurile 9-24 vor intra intr-un playoff in doua manse pentru a-si asigura locul in optimi.

Un sistem similar va fi aplicat in Europa League (cu 8 jocuri asigurate in faza grupelor) si in UEFA Conference League (6 partide in grupe). Europa League si Conference League ar putea fi si ele extinse la formatul unei singure ligi de 36 de cluburi in baza unei hotarari ulterioare a UEFA.