De ei depinde viitorul lui Neymar! Presa din Franta a facut anuntul asteptat de toata planeta

PSG si Neymar sunt aproape de a semna un nou contract.

Telenovela Neymar ar putea sa se incheie cat de curand. Desi presa din Spania a tot vorbit despre o posibila repatriere a brazilianului pe Camp Nou, Neymar ar fi insa aproape de a semna un nou contract, valabil pana in 2026, informeaza Le10Sport.

In prezent, decizia se afla in mainile avocatilor celor doua parti. Acestia analizeaza pana la sange contractul, iar semnarea lui va avea loc dupa ce va veni ok-ul din partea lor. Astfel, cel mai probabil in viitorul apropiat PSG o sa anunte oficial noua intelegere. Actualul contract al lui Neymar expira in 2022.

Neymar este fericit la PSG, mai ales ca dupa mai multi ani de esec, investiitile uriase de la echipa incep sa se vada. Echipa a jucat finala de Champions League, anul trecut, iar acum tocmai a trecut de Bayern Munchen, echipa in fata careia a pierdut finala. PSG este una dintre favorite la castigarea trofeului, iar pentru un loc in marea finala se vor duela cu Manchester City.

Venit in 2017 de la Barcelona, pentru 222 milioane de euro, fiind cel mai scump jucator din toate timpurile, Neymar a marcat 70 de goluri in 134 de meciuri pentru PSG.