Benatia a rupt tacerea si nimeni nu credea ca va spune asta! Reactia fundasului care a facut penalty in minutul 90+3 pe Bernabeu

Mehdi Benatia, fundasul lui Juventus, a vorbit si el dupa meciul dramatic de pe Bernabeu. Marocanul a facut penalty in minutul 90+3, la 3-0 pentru echipa sa.

Bucurati-va de fotbal! Sporting - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X!

Mehdi Benatia a oferit o reactie cat se poate de fair play dupa drama traita de Juventus pe Bernabeu. Fundasula vorbit in presa italiana si a recunoscut ca este vinovat pentru eliminarea lui Juve.



"L-am impins usor, am avut un contact cu Vazquez. Ca orice jucator in acea situatie, a cazut. In final, cred ca daca am fi fost noi in situatia Realului, am fi cerut penalty. Asa e fotbalul uneori", a spus Benatia.