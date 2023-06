Asta da atitudine! Ilkay Gundogan, mărturisire sinceră după finala Champions League, Manchester City - Inter 1-0

Manchester City a câştigat în premieră trofeul Ligii Campionilor, după ce a învins-o pe Inter Milano cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă seara, în finala care a avut loc pe Stadionul Olimpic Ataturk din Istanbul.

Unicul gol al meciului a fost reușit de spaniolul Rodri, a cărui poveste o puteți citi AICI. Echipa lui Pep Guardiola a realizat o triplă pe care doar rivala Manchester United a mai reuşit-o (1999), Premier League, Cupa Angliei şi Champions League în acelaşi sezon.

Gundogan, căpitanul lui City, a recunoscut că echipa sa a câștigat trofeul și cu noroc.

„Incredibil! Este greu de exprimat în cuvinte, am făcut istorie! Ştiu că a fost greu pentru ambele echipe. Noi nu am fost cei mai buni în prima repriză. Am ezitat. Însă ştiam că trebuie să ne descurcăm mai bine în partea a doua.

Probabil a fost un meci cu 50-50 şanse. Ne simţim foarte norocoşi că balanţa s-a înclinat înspre noi. Ştiam că toată lumea vorbeşte despre tripla istorică. Era o presiune uriaşă, dar această echipă este construită pentru a face faţă presiunii în cel mai bun mod posibil", a declarat Ilkay Gundogan.

Triplă pentru istorie! Performanță fabuloasă pentru Manchester City și Pep Guardiola

Grație triumfului de la Istanbul, Manchester City a cucerit o triplă istorică în acest sezon formată din Champions League, Premier League și Cupa Angliei. Echipa lui Pep Guardiola este doar a doua echipă din Anglia care reușește această performanță, după Manchester United, în 1999.

Performanța este una deosebit de importantă și pentru Pep Guardiola. Antrenorul a ajuns la trei trofee Champions League cucerite, după cele două cu FC Barcelona (2009, 2011).

Guardiola a devenit primul antrenor din istorie care cucerește o astfel de triplă de două ori în carieră. Managerul spaniol a izbutit aceeași performanță în sezonul 2008/2009, cu FC Barcelona, când a câștigat Champions League, Cupa Spaniei și titlul în La Liga.