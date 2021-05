Absolut genial! E faza care face inconjurul planetei! Reactia lui Aguero cand arbitrul i-a gresit numarul

Manchester City a invins-o cu 2-0 pe PSG pe teren propriu si s-a calificat in finala Champions League.

Una dintre cele mai amuzante faze ale meciului a avut loc in minutul 85, cand Guardiola a decis sa-l trimita pe Aguero pe teren in locul lui Foden.

In momentul in care al patrulea arbitru al partidei a aratat tabela cu numerele jucatorilor care sunt schimbati, in dreptul fotbalistului care trebuia sa intre pe teren a aparut cifra 9, fapt care l-a determinat pe Aguero sa se incrunte. Starul lui City l-a batut pe umar pe arbitru, atragandu-i atentia ca a gresit.

Dupa doar cateva secunde, oficialul meciului a ridicat din nou tabela, de aceasta data cu numerele corecte ale jucatorilor.

Imaginile au devenit instant virale, comentatorii amuzandu-se de intamplare.

Sergio Aguero was ???????????? amused when the fourth official got his number wrong ???? (???? @btsportfootball) pic.twitter.com/H4Nbo9456D — B/R Football (@brfootball) May 4, 2021

Dupa calificarea in finala Champions League, Manchester City asteapta sa isi afle adversara. In aceasta seara, de la ora 22:00, este programat returul dintre Chelsea si Real Madrid, care incepe de la scorul de 1-1. Partida va fi transmisa live pe www.sport.ro.