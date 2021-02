A inscris cu Lazio si a intrat direct in ISTORIE! Record FANTASTIC stabilit de pustiul de doar 17 ani de la Bayern

Bayern a intalnit-o pe Lazio in optimile de finala ale Champions League.

Meciul de la Roma a insemnat stabilirea unui nou record pentru bavarezi, care i-au dominat pe italieni inca de la pauza, cand au condus cu 3-0.

Unul dintre golurile primei reprize a fost marcat de Jamal Musiala, care a intrat in istoria lui Bayern, devenind cel mai tanar marcator al nemtilor in istoria Champions League.

???? Jamal Musiala = youngest scorer for Bayern in competition history (17 years, 363 days) ????#UCL pic.twitter.com/BNaVLoSm8a — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 23, 2021

In plus, fotbalistul in varsta de 17 ani a devenit al doilea cel mai tanar fotbalist din istoria celei mai importante competitii intercluburi din Europa, care reuseste sa inscrie in fazele eliminatorii.

???? Jamal Musiala = second-youngest player in history to score in the knockout stages of the Champions League ⚽️#UCL pic.twitter.com/8PsJyDJ9EN — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 23, 2021