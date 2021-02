Bayern, 1 punct din 6 dupa ce a devenit campioana MONDIALA! Surpriza majora in Germania: DISTRUGATORUL de la Munchen, batut de Eintracht. Cum arata clasamentul

Bayern Munchen a pierdut la Frankfurt si o poate apropia pe Leipzig la doua puncte dupa finalul etapei!

Bayern a fost invinsa in deplasarea cu Eintracht, 1-2. E al doilea rezultat modest la rand, dupa egalul cu Bielefeld din etapa trecuta, de pe teren propriu, 3-3. Bayern a luat un punct din 6 in ultimele doua runde, iar Leipzig poate veni la numai doua puncte distanta daca bate duminica la Berlin, cu Hertha. Mini-criza lui Bayern s-a instalat dupa intoarcerea echipei de la Mondialul Cluburilor, castigat in aceasta luna dupa o finala cu mexicanii de la Tigres. Turneul a avut loc in Qatar.



Contra lui Frankfurt, Bayern a fost condusa inca din minutul 12, dupa reusita lui Kamada. Younes a facut 2-0 pana la pauza, in minutul 31. Lewandowski a marcat singurul gol al lui Bayern in minutul 53, din pasa lui Sane.

Eintracht ajunge la a 5-a victorie consecutiva in Bundesliga si e pe 4, loc de Champions League, la egalitate cu Wolfsburg.

Cum arata clasamentul din Bundesliga acum: