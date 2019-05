Fanii lui Tottenham si cei ai lui Ajax s-au luat la bataie pe strazile Londrei.

Au fost 9 arestati pe strazile capitalei Angliei. 3 politisti au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce au fost raniti in confruntarile dinaintea partidei. Tensiunile au continuat si dupa meci. Cele doua grupuri de suporteri au aruncat obiecte unii in directia celorlalti, iar fortele de ordine au intervenit in forta.

