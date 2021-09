„E meciul anului pentru adversari!” Reacția lui Oprița după prima înfrângere în campionat 

„Militarii” au deschis scorul în minutul 11 prin Buhăescu, iar meciul părea să decurgă în favoarea echipei lui Oprița. În minutul 30, Bărbulescu a fost eliminat după ce a văzut cartonașul roșu direct, lăsându-și echipa în inferioritate numerică.

Astfel, gazdele au profitat de avantaj în repriza secundă și au înscris de două ori, prin Burdet și Manole, care au marcat în minutele 53, respectiv 71. CSA bifează astfel prima înfrângere în noul sezon, după ce a făcut și un egal pe terenul Unirii Slobozia.

Echipa lui Oprița se află pe al doilea loc în clasament, cu 13 puncte în 6 etape, dar poate fi surclasată de 'U' Cluj, Petrolul sau FC Hermannstadt, care au un meci în minus.

„Când vine Steaua, e meciul anului!”



„Cât am fost 11 la 11, am controlat jocul, am marcat. Păcat că a venit acea eliminare. De acolo au pus presiune pe noi, i-am lăsat să vină prea mult peste noi. Am avut reacție după ce am primit gol. Tot cu băieții ăștia am făcut lucrurile pe care le-am făcut, asta e.

Îmi pare rău de suporterii care au bătut atât drum. Ne-au aplaudat, dar dezamăgirea rămâne. Trebuia să-i răsplătim cu o victorie. Speram ca pe viitor să le aducem bucurii.

Atmosferă foarte frumoasă aici, am trăit și eu astfel de momente ca jucător. Pentru adversari, atunci când vine Steaua, e meciul anului. Jucătorii se mobilizează și poate azi și-au dorit mai mult decât noi. Au fost mai agresivi, primii la minge. După ce am luat roșu, au jucat mai bine decât noi, deci victoria e meritată”, a spus Oprița la finalul meciului pentru Digi Sport.