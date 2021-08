Oprița, supărat după al treilea succes al Stelei în Liga 2: "Ce s-a întâmplat în apărare, nu pot să-mi explic"

CSA Steaua București continuă seria succeselor în Liga 2.

Echipa antrenată de Daniel Oprița s-a impus cu 5-2 în fața celor de la Dunărea Brăila, reușind trei victorii din tot atâtea etapă în Liga 2.

Pentru CSA Steaua au marcat Bogdan Chipirliu (3', 44'), Vasile Buhăescu (57') și Dragoș Huiban (67', 90'), în timp ce reușitele adversarilor au fost ale lui Gabriel Răducan (5') și Adrian Ilie (54' - autogol).

La finalul meciului, Daniel Oprița a făcut câteva declarații despre meci, acesta explicând că a fost nemulțumit de felul în care echipa a jucat în apărare.

"Sunt mulțumit că am marcat cele cinci goluri. Ce s-a întâmplat în apărare, nu pot să-mi explic. De când antrenez eu, asemenea goluri nu am luat. Nu-mi aduc aminte când am luat un gol când să plece jucătorul din spatele fundașilor. Sunt foarte supărat, nu au tratat jocul pe faza defensivă. Voiam să ținem 0 la goluri primite. Trebuia să aibă și ei această ambiție.", a declarat Daniel Oprița la DigiSport.