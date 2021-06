Dupa fuziunea Farului, o alta formatie de traditie reapare pe harta fotbalului romanesc! Ce spune Ilie Stan, noul antrenor de la Brasov, despre proiectul de la echipa

Fotbalul romanesc incepe incet incet sa prinda culoare.

Liga 1 devine din ce in ce mai interesanta odata cu revenirea formatiilor de traditie, iar sezonul urmator se va bucura de prezenta celor de la FCU Craiova, Rapid si Farul, dupa mai multe stagiuni in care acestea au lipsit din prima divizie. Totusi, nici liga secunda nu sta mai rau, iar acum se pare ca la Brasov este un proiect indraznet, care vrea sa echipa recent promovata sa fie continuatoarea lui FC Brasov. Viitorul antrenor al echipei, Ilie Stan, a vorbit despre acest proiect.

"Eu m-am inteles cu cei de la Brasov, acum mai asteptam sa se rezolve actele si sa fie totul in regula cu identitatea echipei, sa obtinem CIS-ul (n.r Certificatul de identitate sportiva). Ulterior va trebui aprobat bugetul in Consiliul Local, iar apoi vom incepe treaba. Suntem putin in intarziere, asteptam sa se rezolve actele. Eu m-am gandit ce jucatori putem aduce, dar trebuie sa se rezolve situatia clubului.

Echipa se va numi FC Brasov Steagul Renaste. Ati vazut ce proiect exista la Constanta, este nevoie si aici de unitate din partea tuturor. Va fi un proiect demn de un oras precum Brasovul. Eu voi semna pe trei ani. Mi-as dori sa promovam din acest sezon, va dati seama, insa va fi un sezon foarte dificil si suntem putin in intarziere.

Din ce am inteles, Liga 2 se va disputa tot in formatul cu play-off/play-out, dar acum se va disputa si play-out-ul in format tur-retur. Va fi un sezon foarte interesant, mai ales ca acum se vor intoarce si suporterii pe stadioane", a spus Ilie Stan, pentru Digisport.