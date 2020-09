Universitatea Cluj - ASU Poli Timisoara, LIVE TEXT de la ora 21:45 | Fara Gabi Tamas, "studentii" lui Falub vor prima victorie acasa in noul sezon!

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga a 2-a pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

"U" Cluj debuteaza pe teren propriu in noul sezon al Ligii a 2-a in aceasta dupa-amiaza, de la ora 18:30, in compania echipei ASU Poli Timisoara.

Clujenii vin dupa o victorie obtinuta in prima etapa, pe terenul nou-promovatei Aerostar Bacau. De cealalta parte, timisorenii au remizat in primul meci din noul sezon, pe teren propriu, scor 0-0, cu CS Mioveni.

Inaintea partidei de astazi, antrenorul lui "U" Cluj, Adrian Falub, a declarat ca baietii se vor bate pentru cele 3 puncte indiferent cat de greu va fi adversarul.

"Ma astept la un meci greu, pentru ca stiu ca Timisoara e o echipa buna, ce primeste greu goluri. Ei, anul trecut, au primit zece goluri in 23 sau 24 de meciuri. Ne va fi dificil, au jucatori cu mare experienta, insa noi am inceput un drum de pe care nu avem voie sa ne intoarcem.



Am castigat un meci important in prima etapa, atunci cand se castiga mai greu. Chiar daca vom suferi, vreau sa ne batem sa castigam trei puncte care ar fi foarte importante pentru noi. Avem mici probleme pentru ca nu suntem uniformi din punct de vedere al pregatirii.



Sunt jucatori care au facut toata pregatirea cu noi, avem jucatori care sunt de doua saptamani la echipa, altii de zece zile, altii chiar de o saptamana si atunci e dificil putin sa gestionam situatia din perspectiva pregatirii fizice.



Avem jucatori cu experienta totusi, care stiu sa isi dozeze efortul, iar din fericire avem cu cine sa-i inlocuim mai ales ca se pot face cinci schimbari", a declarat Falub pentru site-ul oficial al clubului.

In ultimele meciuri directe, fiecare echipa a castigat cu 1-0 partida jucata pe teren propriu, iar un al treilea duel, din turul sezonului trecut, s-a incheiat cu scorul de 0-0.

Partida dintre "U" Cluj si ASU Poli Timisoara este programata de la ora 18:30