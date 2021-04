Un fotbalist din Liga 2 a incercat sa imite executia fantastica a lui Benzema! Ce s-a intamplat in prelungirile meciului de la Ploiesti

Petrolul a pierdut cu 1-0 meciul cu Concordia Chiajna.

Unul dintre fotbalistii ploiestenilor a atras, insa, toate privirile. In prelungirile meciului, Romario Moise a incercat sa-l imite pe Benzema, care a deschis scorul in El Clasico printr-o executie de exceptie.

Fotbalistul de la Petrolul a primit o centrare in careu, pe care a trimis-o cu calcaiul spre poarta lui Chesneau, dar portarul oaspetilor a fost atent si a prins balonul, ajutandu-si echipa sa castige cu 1-0.

In urma acestei infrangeri, Petrolul este pe primul loc in grupa B a playout-ului Ligii a doua, cu 34 de puncte, in timp ce Concordia Chiajna este pe locul 4, cu 28 de puncte.