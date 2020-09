'U' Cluj a anuntat OFICIAL noul antrenor dupa ce Falub si-a dat demisia! Costel Enache preia banca tehnica in lupta pentru promovare 

Universitatea Cluj i-a adus deja inlocuitor lui Adrian Falub, care si-a dat demisia dupa infrangerea cu Gloria Buzau, 1-2.

Oficialii lui 'U' Cluj s-au decis in legatura cu noul antrenor dupa plecarea lui Falub. Costel Enache, fost antrenor al lui Petrolul va prelua banca tehnica a ardelenilor conform surselor www.sport.ro.

Enache si-a dat acordul, iar maine va avea loc prezentarea oficiala a noului antrenor, anunta Liga 2 ProSport.

Pe lista ardelenilor au fost mai multe nume precum Claudiu Niculescu, Gigi Multescu, Eugen Neagoe si Costel Enache, iar decizia finala a membrilor Comitetului Director a fost pentru cel din urma.

"Conducerea clubului FC Universitatea Cluj a ajuns la o intelegere cu Costel Enache, care este noul antrenor al echipei noastre. Tehnicianul in varsta de 47 de ani vine la 'U' dupa ce a antrenat la nivel de Liga 1, unde a reusit performante notabile alaturi de Astra si FC Botosani, dar si in liga secunda, unde a reusit o promovare cu Ceahlaul. Experienta noului antrenor al Universitatii este completata de perioada in care a fost selectioner al nationalei de juniori, unde a antrenat generatia lui Ianis Hagi si Florinel Coman", se arata in comunicatul clubului pe site-ul oficial.

Costel Enache a oferit si o prima declaratie in calitate de antrenor al lui 'U' Cluj.

"Am fost determinat sa vin aici de spiritul creat de aceasta echipa. Noi, cei implicati in fotbal, traim mult prin emotia spectatorilor. Sa speram ca lucrurile se vor corecta in curand din punctul acesta de vedere si vom avea suporterii alaturi de noi. Apoi, cred ca profesional este o oportunitate de a iesi in evidenta.

'U' Cluj a transmis mereu un mesaj si unul destul de puternic. Vad o provocare pentru antrenorul Costel Enache, dar si pentru omul Costel Enache. Cred in potentialul clubului foarte mult si vreau sa fiu cel care profita de acest potential. Faptul ca sunt intr-o continuitate sportiva ma poate dezvolta personal si uman, iar lucrul acesta a aparut ca o sansa nesperata pentru mine, cu atat mai mult cu cat cel care ma provoaca este un brand precum 'U' Cluj", a declarat antrenorul.