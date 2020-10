Transfer important pentru un pusti din Liga a 2-a care a refuzat-o pe FCSB! A avut un start PERFECT de sezon, acum pleaca in Italia!

Politehnica Timisoara si-a transferat un jucator tanar in Italia.

Alexandru Borbei are un inceput de sezon foarte bun in Liga a 2-a. Goalkeeper-ul in varsta de doar 17 ani nu a incasat decat un singur gol in primele 5 etape ale stagiunii, iar evolutiile sale au atras atentia mai multor cluburi din tara si din strainatate.

Oficialii Politehnicii Timisoara au ajuns la un acord cu cei ai echipei US Lecce, care au retrogradat in Serie B la finalul sezonului 2019/20.

Tanarul portar care le-a refuzat in urma cu un an pe FCSB si pe Sampdoria si-a indeplinit visul. "Cineva de la FCSB a luat legatura cu mine. M-a intrebat daca m-ar interesa un transfer la FCSB. Eu, de la Timisoara, vreau sa plec doar in strainatate. Deocamdata, nu stiu daca va exista un transfer in vara", declara Borbei anul trecut.

Alexandru Borbei a atras toate privirile cand avea doar 15 ani. In meciul de debut la echipa nationala U16, el a inscris un gol fabulos, din poarta in poarta.