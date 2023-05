Toni Petrea pleacă de la Chindia! Cine preia echipa după retrogradare

Dâmbovițenii nu au reușit să câștige la inaugurarea noului stadion din Târgoviște, iar succesul lui FC Argeș cu Petrolul, scor 3-0, a echivalat cu retrogradarea directă a Chindiei.

Toni Petrea pleacă de la Chindia! Cine e noul antrenor

Petrea i-a anunțat deja pe șefii grupării din Târgoviște că nu va mai rămâne și din sezonul următor la echipă, după ce a ratat obiectivul în această stagiune, iar oficialii Chindiei au discutat deja cu un alt antrenor.

Primul tehnician contactat a fost Ilie Poenaru (46 de ani), care ar urma să preia echipa din sezonul următor, anunță GSP.ro.

Tehnicianul care a pregătit-o ultima oară pe UTA Arad are în CV o promovare în Liga 1, cu Academica Clinceni, unde a fost antrenor în perioada 2018-2021.

În primul eșalon, tehnicianul a mai pregătit-o și pe Gaz Metan Mediaș.

Toni Petrea: ”Suntem supărați, dezamăgiți”

Toni Petrea și-a găsit cu greu cuvintele după meciul cu FC Voluntari. Antrenorul a amintit de rezultatele echipei înainte ca acesta să preia echipa.

"Cum putem fi? Supărați, dezamăgiți. Din păcate, nu am reușit mai mult. Am făcut cadou două goluri și apoi alte oportunități. Repriza a doua am jucat mai bine, am înscris de două ori, însă nu am avut puțină șansă pe final să mai înscriem.

Când am preluat echipa, era pe ultimul loc, cu 3 puncte, nu prea mulți ne dădeau șanse. Dar jocul nostru și rezultatele anterioare venirii mele au fost destul de bune și echipa a crescut și în joc și a urcat și în clasament”, a spus Toni Petrea.