Timo Werner semnează! Cu ce club s-a înțeles

Cotat la 17 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, neamțul a semnat cu RB Leipzig în vara lui 2022 și mai are contract cu echipa din primul eșalon al Germaniei până la finele sezonului 2025/26.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media că Timo Werner vrea să se întoarcă în Premier League, unde a mai evoluat pentru Chelsea, și a acceptat oferta lui Tottenham Hotspur.

De asemenea, italianul a informat faptul că Spurs îl va aduce sub formă de împrumut pe Timo Werner la club, iar în acest moment londonezii negociază cu privire la potențiala clauză de cumpărare definitivă.

”Timo Werner a acceptat oferta lui Spurs, mai ales că își dorește să se întoarcă în Premier League. E foarte dornic să lucreze cu Ange Postecoglou.

Antrenorul a fost și el de acord cu mutarea lui Timo Werner. Azi vor fi negocieri între Leipzig și Tottenham cu privire la o potențială clauză de cumpărare”, a scris Fabrizio Romano pe platforma Twitter/X.

????⚪️ Timo Werner has accepted Spurs proposal as he wants to return to the Premier League.

He’s very keen on working with Ange Postecoglou.

Postecoglou also approved the deal.

Negotiations ongoing today between Leipzig and Tottenham on loan plus potential option to buy clause. pic.twitter.com/yUFmMtNpML