RB Leipzig a decis ce se întâmplă cu Timo Werner

Timo Werner și-a pierdut postul de titular și la Leipzig. A strâns 13 partide, dar doar patru dintre acestea au fost din postura de titular.

Potrivit jurnalistului Philipp Hinze, conducerea clubului este gata să discute cu Werner o posibilă despărțire, în cazul în care acesta își dorește să semneze cu un club la care poate prinde mai multe minute ca titular.

S-a zvonit chiar că germanul ar fi pe lista lui Real Madrid pentru următoarea perioadă de transferuri, unde ar putea să acopere un post deficitar în echipa lui Carlo Ancelotti.

