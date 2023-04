”Te vezi antrenor la Dinamo?”. Cum a răspuns Giani Kiriță

Fostul dinamovist Giani Kiriță a fost întrebat direct dacă s-ar vedea, într-o zi, antrenor la echipa sa de suflet. Și a fost pus în dificultate!

Giani Kiriță: ”Am licența, am terminat cursurile”

Campion în România și în Turcia, Giani Kiriță (46 de ani) și-a încheiat cursurile pentru licență și ia în calcul varianta revenirii în fotbal.

„O întrebare destul de grea. Eu am spus, am și licența, chiar am terminat cursurile săptămâna trecută. Poate, poate, o s-o iau și eu pe calea asta a antrenoratului.

În primul rând, răutatea. Trebuie să ai răutatea pozitivă. Dacă n-o ai, nu faci nimic în fotbal. Asta se educă în timp, nu bați din degete și o ai”, a spus Giani Kiriță.

Kiriță este de două ori campion cu Dinamo, alături de care a mai câștigat și trei Cupe ale României. Fostul internațional a mai evoluat în Turcia timp de opt ani, reușind să câștige și un titlu, cu Bursaspor, în 2010.

Ovidiu Burcă: ”Trebuie să fim focusați”

Antrenorul lui Dinamo se gândește acum la următoarea partidă, cu Oțelul Galați, echipa pregătită de Dorinel Munteanu, despre care a vorbit la superlativ. Cu o victorie în fața moldovenilor, ”câinii” ar rămâne tot pe locul patru, dar s-ar apropia la un singur punct de gălățeni.

„Urmează Oțelul Galați, n-aș vrea să vorbesc de meciul cu Steaua. Trebuie să fim focusați, vom avea o săptămână scurtă, ne așteaptă un meci foarte dificil, cu o echipă puternică, un antrenor care-i pregătește foarte bine. Va trebui să fim foarte pregătiți. Cu un rezultat bun săptămâna viitoare, ajungem la meciul cu Steaua cu un alt moral. Trei puncte cu Oțelul Galați ar însemna foarte mult”, a spus Ovidiu Burcă, la finalul partidei.