"Datorita lui am prins transferuri afara!" Gabi Tamas, recunoscator antrenorului care i-a schimbat cariera: "M-a ajutat enorm!"

Gabi Tamas a vorbit despre antrenorii care l-au ajutat cel mai mult in cariera de fotbalist, insa unul dintre ei are un loc special pe lista fundasului.

Gabi Tamas, fundas cu peste 60 de meciuri in echipa nationala a Romaniei, a evoluat de-a lungul carierei la echipe din strainatate ca Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre, West Brom, Doncaster, Watford, Cardiff sau Hapoel Haifa.

Internationalul roman spune ca Victor Piturca este antrenorul care l-a ajutat cel mai mult in cariera si fara de care nu putea sa prinda atatea transferuri in strainatate.

De pe lista fundasului roman nu lipsesc nici Fatih Terim si Roy Hodgson. Terim l-a antrenat pe Tamas la Galatasaray, in timp ce Hodgson i-a fost antrenor la West Brom, in Premier League.

"Antrenori care mi-au ramas in minte? Nea Piti, Fatih Terim si Roy Hodgson. Nea Piti m-a ajutat enorm in cariera mea. Datorita lui am prins transferuri in afara, pentru ca jucam la echipa nationala", a dezvaluit Gabi Tamas pentru Digi Sport.

67 de meciuri are Tamas in echipa nationala a Romaniei, pentru care a reusit sa inscrie si 3 goluri.

Nationala Romaniei va debuta astazi in noul sezon din Nations League, pe teren propriu, impotriva Irlandei de Nord. Meciul va fi IN DIRECT pe PRO TV si SPORT.RO, de la 21:45!