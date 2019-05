Si-au DISTRUS rivala la Arad! Cat s-a terminat derby-ul UTA - ASU Poli Timisoara

ASU Poli a scapat din zona periculoasa a clasamentului dupa victoria din derby-ul cu UTA.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Timisoara a castigat la Arad cu golurile lui Ignea (min 10) si Manea (min 71).



ASU Poli ajunge la 41 de puncte si e la 6 distanta de Energeticianul, aflata pe primul loc de C. Timisoara a urcat pana pe 11 dupa victoria de azi. UTA e si ea in siguranta. E pe 8, cu 44 de puncte.



Pe pozitiile de retrogradare sunt in acest moment Braila, Balotesti, ACS Poli, Aerostar si Energeticianul.