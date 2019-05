SCOR HALUCINANT pentru Petrolul in B! MASACRU la Ploiesti! Cu ce scor s-a terminat Petrolul - Braila

Petrolul s-a impus fara emotii cu Braila!

S-a terminat 9-1! Ploiestenii continua lupta pentru promovare. S-au dezlantuit in fata ultimei clasate. Braila a primit 32 de goluri in ultimele 5 meciuri si pregateste deja sezonul de C.



Fostul stelist Stefanescu a fost vedeta meciului. A marcat de 3 ori! Imprumutat de Dinamo in B, Moldoveanu a reusit o dubla, la fel ca Bogdan Rusu. Cazan si Puscas si-au trecut si ei numele pe tabela. Singurul gol al Brailei a venit in minutul 44 si a fost marcat de Robert Caruta.



Petrolul e pe 4 in B, la 4 puncte de locul de baraj.